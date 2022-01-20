استياء محمد حداقي من التعليقات: "نحنا السوريين ما عاد عجبنا شي"

أعرب الممثل السوري محمد حداقي عن استيائه من التعليقات الّتي ترد على منشوراته على صفحته الرسميّة الخاصّة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي التفاصيل، فدوّن الممثل محمد حداقي: "بتنشر صورة لمسلسلك بيقلولك مين فاضي يتفرج، بتنشر صورة عن الوضع السيئ بيقلولك ليش انت حاسس فينا، بتنشر صورة جميلة بيقلولك بالك فاضي ورايق، لك مقطع عن طرقات الشام بشو زاعجكم؟".

وتابع حداقي قائلاً "بالعادة إرضاء الناس غاية لا تدرك، لكن نحنا السوريين ما عاد عجبنا شي لا أبيض ولا أسود ولا غامق ولا فاتح ولا حلو ولا مالح، ضايعين.الله يفرج".