وفاة المغني والممثل الأميركي "ميت لوف" عن عمر 74 عاماً

توفي النجم الأميركي "ميت لوف" ليل الخميس عن عمر يناهز 74 عاماً.

توفي النجم الأميركي، مارفن لي أداي المعروف بـ"ميت لوف"، ليل الخميس عن عمر يناهز 74 عاماً. وتم الكشف عن وفاته عبر منشورٍ على صفحته الرسمية على فيسبوك، إلا أنه لم يُذكر سبب الوفاة.

وجاء في المنشور أن زوجته ديبورا لم تفارقه أبداً، كما بقيت بناته بيرل وأماندا وأصدقاؤه المقربون إلى جانبه طوال الـ 24 ساعة الماضية.

ويُعرف المغني بأغانيه الأسطورية مثل "I’d Do Anything for Love" و"Two Out of Three Ain't Bad".

وبدأت حياته المهنية كموسيقي لأول مرة في أواخر الستينيات عندما شكل فرقته الأولى "ميت لوف سول". كما لعب دور البطولة في عشرات الأفلام.

ويُعد الألبوم الأول لميت لوف، "Bat Out of Hell" في عام 1977، من ضمن الألبومات الأكثر مبيعاً في تاريخ الولايات المتحدة، حيث بيع منه 14 مليون نسخة.

وفي عام 1994، فاز "ميت لوف" بجائزة غرامي لأفضل أداء روك صوتي منفرداً عن أغنية "I’d Do Anything for Love".