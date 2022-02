مجتمع بيروت السينمائي يكرّم تقلا شمعون... وعروض مجانية لـ71 فيلماً على مدى 5 أيّام

الإعلان

تحت شعار "النساء من أجل القيادة" ينظمّ مجتمع بيروت السينمائي، الدورة الخامسة من مهرجان "بيروت الدولي لسينما المرأة".ودعماً للمرأة وعطاءاتها في هذا المجال، سيتمّ تكريم القديرة تقلا شمعون، على مسيرتها التي أغنت الفن ولا تزال. قبيل يومين من اليوم العالمي للمرأة، أيّ في 6 آذار سيكون التكريم على خشبة مسرح كازينو لبنان عند الساعة سابعة مساءً.الانطلاقة ستكون من التكريم، ليستمر بعدها المهرجان إلى 11 آذار بجدول أعمال حافل بالنشاطات الثقافية والفنية، مع عرض لـ71 فيلماً في إطار التنافس على 5 فئات، وسيكون العرض يومياً من الساعة الخامسة من بعد الظهر حتى الحادية عشرة ليلاً في GRAND CINEMAS في ABC ضبية.يسبق العرض ندوات متعلقة بالمرأة ومشاركتها في القطاع السينمائي، السياسي ودورها الفاعل في توثيق تاريخ لبنان، عند الساعة الثالثة من بعد الظهر مع منظمات وناشطات نسويات.كما سيتمّ تنظيم عروض احتفالية لافلام لبنانية، تعرض للمرة الأولى، منها:- فرح- I'm Not Lakit- The Blue Inmates- The Angerالعروض يسبقها حفل "RED CARPET" بحضور أبطال وبطلات هذه الأفلام ستيفاني عطالله، مجدي مشموشي، جوليا قصار، منال عيسى، محمد عقيل.