ريان في "قبل وبعد": "نيالو أدهم النابلسي وانشالله كلنا نصير متلو"... فهل يدخل الدير؟

حلّ الفنان ريان ضيفاً على برنامج "قبل وبعد" مع الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر موقع الـ LBCI، وتحدّث عن عودته الى الساحة الفنيّة بمجموعة أعمال فنيّة بعد فترة من الغياب.

وصرّح الفنان ريان في برنامج "قبل وبعد" أنّه لم يعتزل الفنّ في مرحلةٍ سابقة، وقال "كلمة اعتزال هي كلمة كبيرة، وأنا أؤمن أن ما من فنان يمكنه الاعتزال".

وعن اعتزال زميله الأردني أدهم النابلسي، علّق ريان "أدهم النابلسي ابتعد عن تقديم الأغنيات الرومانسيّة، لكنّه قدّم صوته وموهبته لربّه. هو اختار الابتعاد ليس فقط عن الساحة الفنيّة، بل عن الدنيا كلّها".

وأردف ريان قائلاً: "قرّر تكريس حياته لربّه، وأقول اليوم: أنا مش ضد، نيالو وانشالله كلنا نصير متلو". هذا التصريح دفع دومينيك ابو حنا الى طرح السؤال التالي: "هل تفكّر بالابتعاد ودخول الدير؟"، فأجاب ريان "كلا، ولكن هذا لا يمنع أن أكون مؤمناً".