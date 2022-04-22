كريستيانو رونالدو في أوّل صورة بعد وفاة ابنه... رسالة مؤثّرة من العائلة

في أوّل صورة له بعد اعلان خبر وفاة ابنه الرضيع، نشر نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقطةً ظهر فيها مُحاطاً بعائلته.

في التفاصيل، أطلّ لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو في الصورة وهو يحمل طفلته المولودة حديثاً، وبجانبه جورجينا رودريغيز وباقي أفراد العائلة.

وقال كريستيانو رونالدو في رسالته المؤثرة "وأخيراً في منزلنا السعيد، بعدما عادت جورجينا برفقة طفلتنا". وتابع "أشكر الجميع على مشاعرهم وكلماتهم الرقيقة ودعمهم لنا. لقد شعرنا بالحب والاحترام الّذي تحظى به عائلتنا بفضل تعليقاتكم المُواسية".