بعدما ألغت عرضها في الدقيقة الأخيرة... هل تستبدل أديل فريقها الإبداعي للتحضير لجولتها هذا الصيف؟

كشفت مواقع أجنبية من بينها موقع "ديلي ميل"
البريطاني، أنّ المغنية العالمية أديل فصلت الفريق الإبداعي الذي كان مسؤولاً عن التحضير لجولتها الأخيرة في لاس فيغاس.
وبحسب المعلومات، فتخطط أديل لبدء جولة فنية جديدة خلال الصّيف المقبل بعد تأجيل جولتها السابقة في كانون الثاني الماضي وقررت الاستغناء عن خدمات إس دفلين، مصممة المسارح التي تتعامل معها منذ فترة طويلة بعد دخولهما في مشادات قاسية حول تلك الجولة.
واستعانت أديل بالمخرج الإبداعي كيم غافين وشركة "ستافيش"، التي تخطط لجولة فرقة روليغ ستونز المقبلة.
وأضافت المصادر أن التحضيرات جارية على على أمل بدء الجولة الجديدة أواخر تموز أو أوائل آب. وسيبدأ الفريق الإبداعي الجديد بتطوير عرض جديد من نقطة الصفر بعد إلغاء كل شيء متعلق بالعرض الذي وضعته إس دفلين.