فنّ
22 نيسان 2022 - 06:41
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بعد مقتل مديرة التّصوير... تبرئة أليك بالدوين من حادث إطلاق النار أثناء تصوير فيلم "راست"

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بعد مقتل مديرة التّصوير... تبرئة أليك بالدوين من حادث إطلاق النار أثناء تصوير فيلم &quot;راست&quot;
Lebanon News
أعلن محامي الممثل أليك بالدوين أنّ تحقيقاً أجرته ولاية نيو مكسيكو برّأ موكله من ارتكاب أيّ مخالفة للقانون في واقعة إطلاق الرصاص التي أودت بحياة مصورة سينمائية بموقع تصوير فيلم "راست".

وفي التّفاصيل، فأصدر مكتب الصحة والسلامة المهنية في نيو مكسيكو نتائج تحقيق استمرّ ستة أشهر بشأن واقعة إطلاق الرصاص التي حدثت في تشرين الأول. وانتقد التقرير منتجي فيلم "راست" بسبب ثغرات أمنية متعمّدة أدّت إلى مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز وفرض غرامة على الشركة قدرها 137 ألف دولار وهي أقصى غرامة ممكنة.
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وقال محامي بالدوين في بيان ردّاً على النتائج إنّ سلطة موكله على الإنتاج تقتصر على الموافقة على تعديلات السيناريو واختيار الممثلين وليست لديه أيّ سلطة على الأمور محلّ التحقيق.

وجاء في البيان الذي نشر على حساب بالدوين عبر تطبيق إنستغرام: "نقدّر تبرئة التقرير للسيد بالدوين من خلال توضيح أنّه كان يعتقد بعدم وجود طلقات حيّة في المسدس"، وأضاف: "يسعدنا أنّ المسؤولين في نيو مكسيكو أوضحوا هذه الأمور".
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