ريان يرفض عبارة "ما تنتخبهم هنّي ذاتهم": أنا مش من جماعة "كلّن يعني كلّن"

"قبل الانتخابات النيابيّة المُقبلة في لبنان، هل تقول للشعب اللبناني: لا تقترعوا الأسماء نفسها؟"، إنّه السؤال الّذي طرحه الاعلامي دومينيك ابو حنا على ضيفه الفنان ريان في حلقة "قبل وبعد" على موقع الـ LBCI.

فأجاب ريان: "أنا أكيد مش من جماعة كلّن يعني كلّن". وأضاف "انا ضد هالشعار لأنو في أوادم، يمكن 90% منن زعران بس في 10% أوادم... أنا أدعو الشعب اللبناني للمشاركة في الاقتراع واختيار الأسماء بحرية".

واعترف ريان خلال اللقاء أنّه سينتخب الخطّ السياسي عينه الّذي سبق وصوّت له في عام 2009.

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