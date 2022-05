"لقد استيقظت على هذه الأرقام: 1.7 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب. 2.4 مليون مشاهدة على انستغرام"، بهذه الكلمات أعربت النجمة اليسا عن سعادتها بأصداء عملها الفنّي الجديد الّذي جمعها بالنجم سعد لمجرد.

في التفاصيل، أطلقت النجمة اليسا في الساعات الماضية أغنية ديو مع النجم سعد لمجرد بعنوان "من أول دقيقة". الأغنية الّتي تحمل الطابع الرومانسي غزت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية وتصدّرت الترند في عدد من الدول العربية.

إرسمني في ليلك نجمة 🌟

ضيها يلمع في العين 👁

إكتبني في عمرك كلمة 🖊

يحكوها الناس بعدين 🐚



