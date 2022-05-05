الموت يُفجع يعقوب شاهين... "خطفك الموت اللعين"

فُجع الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين بوفاة والده، وودّعه بمنشورٍ مؤثر كتب فيه:

"والدي الغالي، حتى في الفراق لا استطيع ان اجمع الكلمات لأني لا استطيع تصديق ما حصل ولأنك رحلت عنا قبل ان نكمل احلامنا خطفك الموت اللعين. سأشتاق الى ذلك الجبل الذي استند عليه، سأشتاق الى ذلك الحنان في العينين الطيبتين، سيشتاق اليك معي كل من عرفك".

وأضاف يعقوب شاهين "كنت اباً لي كما اباً للغلابة... تركت بصمةً أبدية في كل مكان وانسان عرفك. نعم يا أبي انها الحقيقة القاسية، شوق السماء لمن تحب لكن امام هول الموت اقول فلتكن مشيئتك يا رب واتضرع الى الله ان يجعلك بين الابرار والصديقين فكلي إيمان ويقين انك في مكان اجمل. بابا حبيبي... الله يرحمك".