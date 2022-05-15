مع غياب روسيا... فرقة أوكرانية تفوز بمسابقة "يوروفيجن"

فازت أوكرانيا بمسابقة "يوروفيجن" الغنائية السبت، متقدمةً على المملكة المتحدة وإسبانيا، بفضل تصويت المشاهدين الذين اختاروا الفرقة الممثلة لهذه الدولة.

وحصدت فرقة "كالوش أوركسترا"، التي تضمنت أغنيتها "ستيفانيا" مزيجاً بين الهيب هوب والموسيقى التقليدية، 631 نقطة، متقدمةً على المشترك البريطاني سام رايدر وأغنيته "سبايس مان" الّتي نالت 466 نقطة، والمغنية الإسبانية شانيل مع أغنيتها "سلو مو" الّتي نالت 459 نقطة.

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ونالت أوكرانيا العلامة القصوى في المسابقة الّتي أقيمت في إيطاليا، حيث حصدت 12 نقطة.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "شجاعتنا تثير إعجاب العالم وموسيقانا تغزو أوروبا".

وأبدى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال رغبته في أن تقام نسخة 2023 من يوروفيجن في "كييف داخل أوكرانيا حرة وموحدة"، فيما ذكّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن "الاتحاد الأوروبي معكم".

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بهذا الفوز الذي يعكس "الدعم المطلق" من أوروبا لأوكرانيا.

ويُذكر أن اتحاد البث الأوروبي، أي الجهة المنظمة للمسابقة، كان قد أعلن في 25 شباط مع بداية غزو القوات الروسية لأوكرانيا، استبعاد روسيا من الحدث هذه السنة.