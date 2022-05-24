فنّ 24 أيار 2022 - 07:50 24/05/2022 07:50:00 كورتني كارداشيان وترافيس باركر يتزوجان للمرة الثالثة... وهذه المرة في إيطاليا (صور)

أقام كورتني كارداشيان وترافيس باركر، للمرة الثالثة، حفل زفافهما في قرية بورتوفينو بإيطاليا الأحد، حضره أفراد العائلة والمقربون من العروسين.

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أقام كورتني كارداشيان وترافيس باركر، للمرة الثالثة، حفل زفافهما في قرية بورتوفينو بإيطاليا الأحد، حضره أفراد العائلة والمقربون من العروسين. وفي التفاصيل، فقد ارتدت نجمة تلفزيون الواقع فستاناً قصيراً على طراز "الكورسيه" من الدانتيل والساتان، مع طرحة بيضاء طويلة من تصميم دار الأزياء الإيطالية دولتشي آند غابانا التي صممت أيضاً بدلة ترافيس السوداء الأنيقة. الإعلان وتبادل الزوجان النذور في أجواء رومانسية بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء، أبرزهم كيم وكلوي كارداشيان، كريس وكايلي جنير، بالإضافة إلى أطفال كورتني وترافيس. وأفادت مصادر مقربة من الزوجين أن مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي وابنه ماتيو حضرا أيضاً حفل الزفاف. وبعد انتهاء الحفل، شارك كورتني وترافيس متابعيهما على إنستغرام بصور حفل الزفاف الرسمية، وعلّق كل منهما على الصور بجملة "في سعادة أبدية". والجدير بالذكر أنّ العروسين كورتني وترافيس أقاما "حفل زفاف تدريبي" في لاس فيغاس في 4 نيسان، ثمّ تزوجا بشكلٍ قانوني في 15 أيار في محكمة بكاليفورنيا قبل زواجهما للمرة الثالثة في إيطاليا. مصدر View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian Barker ❤️‍🔥 (@kourtneykardash)

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