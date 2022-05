وجّه الموسيقي اللبناني العالمي ابراهيم معلوف رسالةً الى زوجته الفنانة هبة طوجي، وأرفقها بصورة واضحة لابنهما "نائل".

وجاء في تعليق ابراهيم معلوف على صورة زوجته هبة طوجي مع ابنهما: "إلى أجمل أمّهات العالم الّتي تتعلّم وتحبّ وتعمل بلطف وتبني في الحب. عيد أم سعيد لك، لأمهاتنا المحبوبات، ولجميع الأمهات والجدات العظيمات".

À la plus belle de toutes les mamans du monde, celle qui apprend, qui aime et qui oeuvre dans la bienveillance et construit dans l’amour.



Joyeuse fête des mères à toi mon ❤️, à nos mamans adorées, et à toutes les mères, grand-mères et arrière-grand-mères, etc…!