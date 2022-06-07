هل يجسّد مكسيم خليل شخصية حافظ الأسد في مسلسله الجديد؟

تداول ناشطون عبر منصّات التواصل الإجتماعي معلومات مجهولة المصدر مفادها ان الممثل السوري مكسيم خليل سيجسّد شخصيّة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وذلك في مسلسله الجديد الّذي يحمل اسم "ابتسم أيّها الجنرال" من كتابة سامر رضوان واخراج عروة محمد.

في سياق متصل، نفى الممثل مكسيم خليل المعلومات المتداولة فغرّد عبر تويتر قائلاً "ما يتم تداوله حالياً في بعض مواقع التواصل حول موضوع مسلسل "ابتسم ايها الجنرال" ارتجالات عارية عن الصحة. أي معلومات أو تفاصيل تخص هذا العمل سيتم الكشف عنها لاحقاً من خلال الكاتب سامر رضوان أو المكتب الاعلامي للشركة المنتجة. وجب التنويه".