أروى تبكي على اليمن: "الوطن بالنسبة لنا غير موجود" (فيديو)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من لقاء مع الفنانة أروى وهي تبكي بحرقة على بلدها اليمن.

في التفاصيل، فصرّحت أروى "اللبناني دائماً يمتلك بيتاً في الضيعة، نحن لا يوجد لدينا ضيعة. اللبناني يبني بيتاً ليعود الى وطنه، نحن لا يوجد لدينا هذا الامل. مقطوع عندنا الامل ان نرجع ونستقر في بلدنا".

وأردفت أروى قائلةً "للاسف كثر هم من يستبدلون جنسيتهم ويستغنون عنها تماماً ويتكتمون على ان اصولهم من اليمن ومعهم حق ولا الومهم ليس لأن اليمن لا تشرّفنا بأن ننتمي لها ولكنهم يحتاجون دعماً من مكان آخر".

وختمت اروى حديثها بعبارة "الوطن في قلوبنا ولكن على الارض بالنسبة لنا غير موجود، وأن أقول انني سأعود الى بلدي عندما أكبر غير موجودة".