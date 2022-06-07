بعد فوزه على آمبر هيرد... جوني ديب يُنشئ حساباً على تيك توك ويتجاوز المليون متابع!

أنشأ الممثل العالمي جوني ديب حساباً على تيك توك بعد فوزه في المعركة القضائية ضدّ طليقته آمبر هيرد.

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LBCI News Lebanon

أنشأ الممثل العالمي جوني ديب حساباً على تيك توك، وذلك بعد فوزه في المعركة القضائية ضدّ طليقته آمبر هيرد، ضمن محاكمة التشهير التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة.

وتمكّن الممثل البالغ من العمر 58 عاماً، خلال ساعات قليلة من تجاوز المليون متابع على صفحته الرسمية، مُشيراً إلى نفسه بـ"Occasional Thespian"، علماً أن ديب لم يتابع أي شخص ولم يعجب بأي منشور.

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والجدير بالذكر أن ديب قام بإنشاء الحساب بعد أيام من منحه، من قبل هيئة محلفين في ولاية فرجينيا، أكثر من 10 ملايين دولار في دعوى التشهير التي رفعها ضد هيرد، 36 عاماً، الأربعاء.