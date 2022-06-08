دانا حلبي بالحجاب بعد ايام على طلاقها: "حبيبي يا الله".. وتلغي خاصيّة التعليقات

بعد أيامٍ على إعلان طلاقها، أطلّت الفنانة اللبنانيّة دانا حلبي بإطلالةٍ مختلفة، كيف لا وقد ظهرت بالحجاب في أحدث منشورٍ لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستغرام.

وقد التقطت دانا حلبي هذه الصورة المُتداولة أثناء تأديتها مناسك العمرة في مكة المكرّمة، وأرفقتها بالتعليق التالي: "الحمدالله حُباً… الحمدالله شُكراً... الحمدلله يوماً وشهراً وعُمراً... الحمدلله في السراء والضراء... الحمدلله بلا سبب ولا طلب… الحمدلله بلا عدد... الحمد الله حتى يبلغ الحمد منتهاه... يا رب على طول بتعطيني اكتر ما بستاهل، يا حبيبي يا الله".

وكان لافتاً أن دانا حلبي قد ألغت خاصيّة التعليقات على هذا المنشور دون سواه عبر تطبيق انستغرام.