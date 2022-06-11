"لا أستطيع أن أبتسم"... جاستن بيبر يكشف عن إصابته بشلل نصفي في الوجه بفيديو مؤثّر

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كشف مغني البوب الكندي جاستن بيبر يوم الجمعة أن الأطباء شخصوا إصابته بفيروس أدى إلى إصابة نصف وجهه بالشلل وأجبره على إلغاء بعض الحفلات القادمة للتركيز على التعافي.وقال بيبر في مقطع مصور بُث على إنستغرام إنه أصيب بما يسمى بمتلازمة "رامزي هانت" التي أثرت على أعصاب أذنه ووجهه.وأشار إلى أن عينه اليمنى لم تكن ترمش، مضيفاً "لا أستطيع أن أبتسم على هذا الجانب من وجهي. فتحة الأنف هذه لن تتحرك. لذلك يوجد شلل كامل في هذا الجانب من وجهي".وقال بيبر (28 عاماً) إنه غير قادر بدنياً على أداء حفلاته القادمة لكنه يمارس تمارين الوجه ومن المتوقع أن يتعافى.وقال "ستعود إلى طبيعتها". "لقد حان الوقت فقط، ولا نعرف كم من الوقت سيكون ذلك".واشتهر بيبر عندما كان عمره 13 عاماً وأصبح ظاهرة شعبية عالمية بأغانٍ مثل "بيبي و "بيليف".