ماريتا الحلاني في "بلا ولا شي": بستاهل فرصة

كشفت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، في برنامج "بلا ولا شي" مع الإعلامي رودولف هلال، أنها شككت في قدراتها "كفنانة" في مرحلة معينة خلال مسيرتها الفنية.

وفي سياق الحلقة عبر الـLBCI، أوضحت ماريتا الحلاني أن الجمهور لم يعطها فرصة لإظهار موهبتها الحقيقية، كونها ابنة النجم عاصي الحلاني، قائلةً: "بستاهل فرصة من الناس".

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وأكّدت الفنانة أنها تخطت هذا الموضوع ولم تعد تتأثر بتعليقات الناس السلبية، وأن هذا الأمر جعلها تصبح أقوى مع الوقت.

ومن جهة أخرى، شجعت ماريتا الحلاني النساء والفتيات على تحقيق أحلامهنّ وعدم السماح للشريك بالتدخل بطريقة سلبية أو منعهنّ من الوصول إلى أهدافهنّ.