ابراهيم معلوف يطلق جولة عالمية للاحتفاء بـ"التنوع" بمواجهة "التعصب"

يطلق عازف البوق الفرنسي اللبناني، ابراهيم معلوف، من مدارج مدينة أرل في جنوب فرنسا، جولة جديدة ستمتزج خلالها النغمات البرازيلية والعربية مع موسيقى الجاز، في مشروعٍ فني يحتفي بـ"تقبل الاختلاف" في مجتمع يشهد تنامياً "للتعصب".

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ويقول معلوف في مقابلة مع وكالة فرانس برس قبل انطلاق عرضه "كاباسيتي تو لوف"، أي القدرة على الحب، في 25 حزيران ضمن مهرجان "ليزيسكال دو كارغو" في أرل، إن "العصر الذي نعيش فيه مليء بالتصادم، لا سيما عندما نواجه شيئا مختلفا، غالبا ما يأتي رد الفعل عنيفا ورفضياً".

بعد أرل، يجوب معلوف أوروبا، مع المشاركة خصوصا في مهرجان مونترو بسويسرا و"نورث سي جاز" بهولندا، قبل استكمال الجولة في كندا والولايات المتحدة في الخريف.

وأضاف الموسيقي "نعيش في مجتمع يتزايد فيه التعصب أكثر فأكثر. والقدرة على الحب هي نوع من المفتاح أو الحل، ونحن نفتقد كثيراً إلى القدرة على الحب وقبول الاختلافات".

في مواجهة الاضطرابات التي يشهدها العالم بسبب الحروب والأوبئة، قرر عازف البوق أن يضفي لمسة "سعادة واحتفال وطيبة" على ألبومه السادس عشر الذي سيصدر في تشرين الثاني، مع ضيوف في "كل مقطوعة تقريباً".

ويقول معلوف، المولود في بيروت، "أنا آتِ من بلد لا خيار أمام الناس فيه سوى الاستمرار في العيش رغم كل شيء، وتربية أطفالهم في سعادة رغم كل شيء".

ويوضح الموسيقي الذي نشأ في فرنسا، "أرفض ربط عملي الفني بخطاب سياسي"، لكن "مثل أي شخص آخر، أنا متفرج، وبالتالي رغماً عني، هناك ترجمة لهذه الملاحظات في عملي وفي الرسائل التي أريد إيصالها".