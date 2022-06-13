فنّ
13 حزيران 2022 - 05:28
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إلغاء حفل نوال الزغبي في دار الأوبرا المصرية... "اعتذرت احتراماً لنفسي"

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إلغاء حفل نوال الزغبي في دار الأوبرا المصرية... &quot;اعتذرت احتراماً لنفسي&quot;
Lebanon News

تصدّر اسم النجمة الذهبيّة نوال الزغبي الترند في مصر بعد إلغاء حفلها في دار الأوبرا المصريّة الّذي كان من المُقرّر إحياؤه بتاريخ 20 تموز الجاري.

 

وأصدرت اللجنة النقابية للعاملين بدار الأوبرا بيانًا توضيحياً حول إلغاء حفل الفنانة نوال الزغبي، وأشار إلى أن السبب هو تغيّر أعضاء ورئيس الإدارة وأن الحفل جاء في مرحلة انتقالية.

 

بدورها، ردّت نوال الزغبي على البيان بالقول: "ردًا على بيان نقابة العاملين في دار الأوبرا المصرية المرفوض والمستغرب واللا مسؤول والذي حاولوا فيه تبرير أخطائهم واللا مهنية لديهم: اعتذرت عن اقامة الحفل بعد الفوضى في عملية الحجوزات، حيث تم فتح باب الحجز عبر موقعهم الرسمي لـ٢٤ ساعة، وتم حجز ٤٠ بطاقة، وبعدها تم اقفال الحجز لمدة ٤ أيام. وعند استفسارنا، تم فتح الحجز مرة ثانية، ثم قاموا بإغلاقه وفتحه والتلاعب فيه عن قصد. هذا التقصير واللا مهنية، والاساءة المتعمدة دفعتني لإلغاء الحفل والاعتذار عن المشاركة".

 

وكانت نوال الزغبي  قد غرّدت في تغريدة أخرى " بعد الجدل الذي رافق حفل دار الأوبرا المصريّة وسوء التنظيم الذي رافقها والفوضى المعروفة الأسباب.. قررت احتراماً لنفسي ولكل المحبين أن أعتذر نهائياً عن إقامة الحفل.. أشكر كل الذين حجزوا بطاقاتهم لحضور الحفل ونلتقي قريباً جداً في أم الدنيا مصر".

 
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