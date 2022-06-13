الموت يُفجع كارن وازن... "أنت الآن ملاك في الجنة"

فُجعت مدوّنة الموضة والجمال اللبنانيّة كارن وازن بوفاة جدّها، وودّعته بمنشورٍ طويل ومؤثر عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

فكتبت كارن وازن "لطالما شعرنا أن جدّي خالد، كان موجوداً طوال حياتنا وسيبقى إلى الأبد... بالأمس، فقدت جدّي البالغ من العمر 99 عاماً ولا أستطيع وصف الخسارة الّتي أشعر بها في قلبي".

وتابعت "هو ليس خسارة لعائلتنا فقط، بل خسارة لكلّ من أُتيحت له فرصة مقابلته. لا أستطيع الكتابة عنه بصيغة الماضي. هو مميّز جداً وعزيز للغاية، ذكي ولطيف ومتواضع ومُحبّ وحكيم وكريم وقوي ورقيق وموهوب جدًا، هو شخص فريد من نوعه".

وأردفت كارن قائلةً "سنفتقدك كثيراً يا جدّي، لن يمرّ يوم دون ان أفكر فيك وأتحدث إليك وعنك. شكرًا لك على جميع الدروس... ستستمرّ في العيش من خلال كلّ واحد منا. سنهتم بجدّتي، لا تقلق، سنكون هناك من أجلها كل يوم كما كنت".

وختمت كارن وازن رسالتها المؤثرة بعبارة "كنا نعلم أن هذا اليوم سيأتي، لكننا شعرنا أنك لن تغادر أبدًا. كنت ملاكًا على الأرض، أنت الآن ملاك في الجنة".

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A post shared by Karen Wazen Bakhazi كارن وازن (@karenwazen)



