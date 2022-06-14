هل تدخل اليسا أو نجوى كرم القفص الذهبي قريباً؟

بعيداً عن التوقعات السياسيّة، تحدّثت السيدة ليلى عبداللطيف في برنامج Pop Quiz مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon عن الصداقة الّتي تجمعها بالممثلة المصريّة يسرى والفنانة الإماراتية أحلام الشامسي.

وبالاجابة على سؤال "هل سيشهد الوسط الفني على زواج جديد او خطوبة؟"، قالت ليلى عبد اللطيف في Pop Quiz "كنت دائماً أتحدث عن النجمتين نجوى كرم واليسا، واليوم أقول أنني أرى أنهما لا تكملان حياتهما وحيدتين، وأتمنى السعادة لهما".

وماذا قالت ليلى عبداللطيف عن النجم المصري محمد رمضان؟ الإجابة في هذا الفيديو: