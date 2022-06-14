فنّ 14 حزيران 2022 - 09:09 14/06/2022 09:09:58 بعد إصابة ميك جاغر بكوفيد-19... إلغاء حفلة "رولينغ ستونز" في أمستردام

أصيب نجم الروك العالمي ميك جاغر بكوفيد-19، ما أدى إلى إلغاء حفل لـ"رولينغ ستونز" في أمستردام، على ما أعلن المنظمون والفرقة الموسيقية.

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LBCI News Lebanon

أصيب نجم الروك العالمي ميك جاغر بكوفيد-19، ما أدى إلى إلغاء حفل لـ"رولينغ ستونز" كان مقرراً يوم الاثنين في أمستردام، على ما أعلن المنظمون والفرقة الموسيقية. وأوضح المنظمون على موقعهم الإلكتروني أنه "تم تشخيص إصابة المغني ميك جاغر بكوفيد-19" وأن "حفلة الليلة ألغيت في قاعة "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام". الإعلان وقدم ميك جاغر، 78 عاما، اعتذارا عبر حسابه على تويتر بسبب اضطراره لإلغاء الحفلة "قبل وقت قصير للغاية" من موعدها، واعداً بتحديد موعد جديد في أقرب وقت ممكن. وقالت الفرقة على حسابها على تويتر: "يجب أن تكون سلامة الجمهور والموسيقيين الآخرين وفريق الجولة أولوية". وستظل التذاكر المشتراة صالحة للحفلة بموعدها الجديد. وبدأت فرقة رولينغ ستونز جولة أوروبية في بداية حزيران في مدريد للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسها، على أن تنتهي في 31 تموز، أي بعد 14 حفلة موسيقية في 10 دول.وتقام هذه الجولة من دون تشارلي واتس، عازف الدرامز التاريخي الذي توفي عام 2021، وحل محله الوافد الجديد إلى الفرقة ستيف جوردان.

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