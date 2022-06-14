لزيادة المسؤولية في حيازة الأسلحة... نخبة من نجوم هوليوود يوقعون رسالةً مفتوحة

وقّع نجوم هوليوود رسالةً تدعو إلى نشر الأفلام والبرامج التلفزيونية رسائل تروج للمسؤولية في حيازة الأسلحة.

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LBCI News Lebanon

وقّع نجوم هوليوود رسالةً نُشرت الاثنين، تدعو إلى نشر الأفلام والبرامج التلفزيونية رسائل تروج للمسؤولية في حيازة الأسلحة، والحد من المشاهد التي تُظهر أطفالاً يحملون أسلحة نارية.

وتم توقيع الرسالة المفتوحة، الّتي صيغت رداً على عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة في الولايات المتحدة في يوفالدي وبافالو، من المنتجين الكبيرين جيه جيه أبرامز، منتج مسلسل"لوست"، وشوندا رايمس، منتجة مسلسل "بريدجيرتون"، ورئيسة شركة "لوكاسفيلم" كاثلين كينيدي.

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وجاء في الرسالة التي نشرتها حملة "برادي"، وهي منظمة غير ربحية تعمل من أجل ضبط انتشار الأسلحة، "تطورت المواقف الثقافية تجاه التدخين، والقيادة تحت تأثير الكحول، وأحزمة الأمان، والمساواة بين الأزواج، ويعود ذلك إلى تأثير الأفلام والتلفزيون. حان وقت التصدي إلى مسألة سلامة الأسلحة".

وتشمل التدابير المقترحة إظهار الشخصيات وهي تغلق أسلحتها بأمان، وإجراء مناقشات قبل بدء الإنتاج حول ما إذا كان يمكن استخدام بدائل للأسلحة من دون "التضحية بالصدقية السردية".

وأشارت الرسالة إلى أن الأسلحة النارية تجاوزت مؤخرا حوادث السيارات باعتبارها السبب الرئيس للوفاة بين القاصرين الأميركيين، وجاء فيها طلباً من "الزملاء في المجتمع الإبداعي" أن "يحدّوا من المشاهد التي تُظهر أطفالا يستخدمون أسلحة".

كما اعتبرت الرسالة أن "المسؤولية تقع على القوانين المتراخية التي يدعمها السياسيون الذين يخشون فقدان السلطة أكثر من حرصهم على إنقاذ الأرواح".

وتم التوقيع على الرسالة المفتوحة من أكثر من 200 شخصية من هوليوود، بينهم إيمي شومر، جوليان مور، مارك رافالو، جيمي كيميل، دايمون ليندلوف وآدم مكاي.