كارلا حداد ورودولف هلال يتألّقان في حفل تتويج Miss Elite بمصر... وإطلالة ذهبيّة لنوال الزغبي!

خطفت النجمة اللبنانيّة نوال الزغبي الأنفاس في حفل انتخاب Miss Elite 2022 في الغردقة بمصر، حيث قدّمت على المسرح أجمل أغنياتها المصريّة: الجمال ليه ناسه، لسه باجي على بالك، وعكس الطبيعة. وغازل الجمهور نوال الزغبي ووصف مرورها بـ "الإطلالة الذهبيّة".

وفي المقابل، تألّق كلّ من الإعلامية كارلا حداد والإعلامي رودولف هلال بتقديم حفل Miss Elite الّذي ضمّ ٣٠ صبية من حول العالم، وهو الحدث الّذي يُعتبر الأضخم ضمن مسابقات جمالية في الشرق الأوسط وأفريقيا وبين أهم ٥ مسابقات حول العالم، بإشراف المؤسس ورئيس اللجنة ستيفانو الدويهي.

وضمّت لجنة التحكيم كلّ من: الإعلامية رزان مغربي، الممثلة هايدي كرم، السيدة ليلى عبداللطيف، الممثل يزن السيد، الممثل أمير المصري، الممثلة غنوى محمود، رئيس سوما باي ابراهيم مصيري، والمنتج محمد عبدالوهاب.

وانتهى الحفل بتتويج ملكة جمال الهند بلقب Miss Elite 2022، ووصيفاتها هنّ: ملكة جمال الفيليبين (وصيفة أولى)، ملكة جمال أستراليا (وصيفة ثانية)، ملكة جمال فنزويلا (وصيفة ثالثة)، ملكة جمال الأرجنتين (وصيفة رابعة).