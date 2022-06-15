احتفالات بعيد ميلاد ستيفاني صليبا... "جنون ودبكة" (فيديو)

احتفلت الممثلة اللبنانيّة ستيفاني صليبا بمناسبة عيد ميلادها مع عائلتها، ونشرت صوراً لقالب الحلوى المميّز الّذي كُتب عليه عبارات من القلب.

وأرفقت ستيفاني صليبا منشورها بالتعليق التالي: "هيدا أحب كيك عيد ميلاد على قلبي ويلي بحياتي كلها مش رح إنسي لأنو إخواتي كتبو عليه كلّ يلي بيفكروا فيه وكيف بيشوفوني بعينن... حبّن لإلي هو أغلى هدية".

ولم يكن هذا الاحتفال هو الوحيد في هذه المناسبة، فنشرت ستيفاني صليبا مقطع فيديو من المفاجأة الّتي أُعدّت لها في موقع التصوير والّتي تخلّلها وجود فرقة زفّة.

وعلّقت صليبا بالقول "اقتحام لموقع التصوير. أحلى مفاجأة عيد ميلاد بحياتي مع فريق العمل وأكتر وجوه بحبها". وتابعت في منشور آخر " من أجواء العيد. جنون ودبكة".