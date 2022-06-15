بعد اقتحامه حفل زفافها الأسبوع الماضي... اتهام طليق بريتني سبيرز رسمياً بمطاردتها!

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اتهمت محكمة أميركية زوج بريتني سبيرز السابق الاثنين بارتكاب جناية مطاردة بعد محاولته اقتحام حفل زفاف أميرة البوب في جنوب كاليفورنيا، في خطوة نقلها ببث حي عبر إنستغرام.وفي التفاصيل، فكانت سبيرز وشريكها سام أصغري يستعدان للزواج الخميس في منزلها في ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا، عندما توقفت الإجراءات بسبب محاولة جيسون ألن ألكساندر، صديق الطفولة للمغنية البالغة 40 عاما التي تزوجته لفترة وجيزة جدا عام 2004، اقتحام الحدث، ما استدعى تدخل الشرطة.وبحسب وثائق قضائية صادرة عن محكمة مقاطعة فينتورا، فقد اتُهم ألكساندر بارتكاب جناية مطاردة، فضلاً عن تهم التعدي على ممتلكات الغير والتخريب والضرب.ودافع زوج سبيرز السابق المتحدر من لويزيانا والبالغ 40 عاما، والذي مثل أمام المحكمة عبر تطبيق "زوم" من السجن، عن براءته في التهم الموجهة إليه. وأصدر القاضي أمراً يفرض على ألكسندر البقاء على بعد 91,4 أمتار من سبيرز.كما تم تحديد الكفالة بمبلغ مئة ألف دولار، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع التالية الأربعاء.وأبدى محامي سبيرز ماثيو روزينغارت للصحافيين "سروره" بالطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع تسلل ألكسندر إلى حفلة الزفاف.