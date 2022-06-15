بعد النجاح العالمي... "بي تي إس" تعلن عن "استراحة" الفرقة

أعلنت فرقة الكاي بوب الشهيرة "بي تي إس" أنها "ستأخذ استراحة حالياً" بعد النجاح العالمي الّذي حققته الفرقة.

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LBCI News Lebanon

أعلنت فرقة الكاي بوب الشهيرة "بي تي إس"، الثلاثاء، أنها "ستأخذ استراحة حالياً" ليتسنى لكل من أعضائها السبعة التركيز على مسيرته الخاصة بعد النجاح العالمي الّذي حققته الفرقة.

وجاء هذا الإعلان خلال مأدبة عشاء نُقلت عبر الإنترنت في الذكرى التاسعة لتأسيس الفرقة المؤلفة من سبعة فنانين عشرينيين.

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وتُعتبر فرقة "بي تي إس"، الّتي حققت عام 2021 عائدات تفوق المليار دولار من المحتوى الذي توفره على الإنترنت ومبيعات ألبوماتها، مضخة لاقتصاد بلدها كوريا الجنوبية.

وأوضح عضو الفرقة "آر إم"، 27 عاماً، أنه وزملاءه، بعد ترشيحهم مرات عدة لجوائز "غرامي" المخصصة لصناعة الموسيقى الأميركية، "ما عادوا يعرفون ما هي الفرقة التي يشكلونها"، مضيفاً أن بعض الأعضاء "مرهقون".

وقال النجم، متوجهاً إلى ملايين المعجبين وأوساط الصناعة الموسيقية العالمية: "كنت دائماً أعتبر أن فرقة "بي تي إس" مختلفة عن الفرق الأخرى (...) ولكن المشكلة مع الكاي بوب ونظام النجومية هو أن لا وقت للنضج".

وفي نهاية العشاء، لم يتمالك بعض الشبان السبعة أنفسهم عن البكاء، وأعرب أصحاب أغنيتي "دينمايت" و"باتر" الشهيرتين عن امتنانهم لجمهورهم.

وفي سياقٍ آخر، أدّى الإعلان عن "الاستراحة" إلى تسجيل سعر سهم شركة "هايب" المنتجة لأعمال "بي تي إس" تراجعاً الأربعاء في التداولات الأولى في بورصة سيول، إذ انخفض بنسبة 27 في المئة تقريباً.