ردّ فعل ليليان نمري لدى مشاهدة إعلان "نحيفة": "بكل صدق بكيت"

بدأ مشاهدو شاشة الـ LBCI بمتابعة الإعلان الترويجي لمسرحيّة "نحيفة" للممثلة اللبنانيّة ليليان نمري، والّتي تُعرض مساء يوم السبت المقبل.

في سياقٍ متصل، أعربت الممثلة ليليان نمري عن سعادتها لدى مشاهدة إعلان مسرحية "نحيفة" لأول مرة على الشاشة، فكتبت " وأخيراً، بكلّ صدق بس شفت الدعاية بكيت من فرحتي متل إم التقت بإبنها بعد غياب ٦ سنين".

وأردفت ليليان نمري قائلةً "لكلّ اللي ناطرين متلي مسرحيتي "نحيفة"، رح نحضرها سوا هالسبت ١٨ حزيران الساعة ١٠ ونص المسا على شاشة الـLBCI. مسرحية "نحيفة" فكرتي ومن تأليفي مع الاغاني والالحان، فيها بعض الفصول من حياتي وقصص نساء التقيت فيهن وتركوا أثر كبير".