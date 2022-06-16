فنّ
16 حزيران 2022 - 08:07
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زوجة طوني عيسى تحتفل بعيد ميلاده... قبلة ورسالة رومنسية! (صورة)

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زوجة طوني عيسى تحتفل بعيد ميلاده... قبلة ورسالة رومنسية! (صورة)
Lebanon News

احتفلت السيدة أمونة عيد عيسى بعيد ميلاد زوجها الممثل اللبناني طوني عيسى، ونشرت لقطةً وهو يطبع قبلة على خدّها عبر حسابها على تطبيق الصور إنستغرام.

 

وعايدت أمونة عيد زوجها طوني عيسى برسالة رومنسيّة، فكتبت: "عيد ميلاد سعيد الى ملك قلبي! شكراً على كلّ ما فعلته لأجلنا، ولكونك الشخص المُذهل الّذي أنت عليه".

 

وتابعت زوجة طوني عيسى قائلة: " أتمنى أن يكون هذا اليوم مشرقًا، وكذلك كلّ أيام حياتك. انا وابنتنا تاليا نحبّك كثيراً".

 

بدوره، ردّ طوني عيسى على أمونة عيد، فعلّق قائلاً: "انت سبب العيش والحب. انت المعنى الحقيقي لحياتي ولبداياتي الجديدة. أحبّك إلى الأبد".

 

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A post shared by Amuna Eid Issa ✨ (@amunaeid)


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