"لوك" جديد يصدم الملايين... ريان غوسلينغ يتحوّل إلى حبيب "باربي" (صورة)

ظهر النجم ريان غوسلينغ للمرة الأولى في صورة مُجسداً دور "كين" في فيلم "باربي".

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LBCI News Lebanon

نشر حساب شركة Warner Bros الرسمي على تويتر، الأربعاء، صورة يظهر فيها النجم العالمي ريان غوسلينغ للمرة الأولى، مُجسداً دور "كين" في فيلم "باربي"، الّذي أصدرته الشركة.

ويتلقى الممثل المحبوب عالمياً ردود أفعال حماسية من معجبيه على صورته، وخصوصاً أنها أول صورة رسمية له بدور "كين"، الّذي يلعبه أمام الممثلة الأسترالية مارغوت روبي، الّتي تُجسّد دور "باربي".

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وبحسب المعلومات، فيضمّ طاقم التمثيل في فيلم "باربي" فنانين كوميديين مثل عيسى راي وويل فيريل، بالإضافة إلى هاري نيف وNcuti Gatwa.