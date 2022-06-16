"لوك" جديد يصدم الملايين... ريان غوسلينغ يتحوّل إلى حبيب "باربي" (صورة)

نشر حساب شركة Warner Bros الرسمي على تويتر، الأربعاء، صورة يظهر فيها النجم العالمي ريان غوسلينغ للمرة الأولى، مُجسداً دور "كين" في فيلم "باربي"، الّذي أصدرته الشركة.
ويتلقى الممثل المحبوب عالمياً ردود أفعال حماسية من معجبيه على صورته، وخصوصاً أنها أول صورة رسمية له بدور "كين"، الّذي يلعبه أمام الممثلة الأسترالية مارغوت روبي، الّتي تُجسّد دور "باربي".
وبحسب المعلومات، فيضمّ طاقم التمثيل في فيلم "باربي" فنانين كوميديين مثل عيسى راي وويل فيريل، بالإضافة إلى هاري نيف وNcuti Gatwa.
أما بالنسبة لتاريخ عرض الفيلم، فذكر موقع "سي أن أن
" أنه سيتعين على المعجبين الانتظار حتى 21 تموز 2023 لمشاهدته.