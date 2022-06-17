الجدل يتواصل... نوال الزغبي: "أخلاقكن الوسخة واضحة"

لا يزال جدل إلغاء حفل النجمة الذهبيّة نوال الزغبي في دار الأوبرا المصريّة مستمرّاً، ووقعت الأخيرة هذه المرّة ضحيّة فبركة تغريدة غير حقيقيّة تشمت فيها بإلغاء حفل النجم سعد لمجرد في بغداد.

في التفاصيل، نشرت نول الزغبي نسخة عن التغريدة المفبركة المنسوبة اليها، وأوضحت "هيدا تزوير! واللي عامل هيدي الحركة شخص فعلاً مريض ونفس اللي عم يزوّر حقائق حفل دار الاوبرا! ما رح تقدروا تأثّروا على مسيرتي الكبيرة! وأخلاقكن الوسخة واضحة لكلّ العالم".

وأضافت نوال الزعبي "الكلّ بيشهد إحترامي وتقديري لكلّ زملائي الفنانين، ومش انا اللي بشمت. ما بيصح إلاّ الصحيح. الله يخلّصنا منكن".