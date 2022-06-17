اتهام سعد رمضان بتبييض الأموال في تونس.. فكيف ردّ؟

كشف الفنان اللبناني سعد رمضان عن أزمة طالته قبل أسبوعين في تونس، وذلك عندما اتّهمه نقيب الموسيقيين بتبييض الأموال، وردّ على الأخير في لقاء مع "ET بالعربي".

في التفاصيل، ردّ الفنان سعد رمضان قائلاً "يحقّ لي أن ألجأ إلى القضاء وأتقدّم بدعوى قدح وذم، لأن التصريح بأنني أقوم بتبييض الأموال ليست تهمة بسيطة". وتابع "أنا لا أدخل في تفاصيل العقود، وقدّمنا حفلاً غنائياً ناجحاً في تونس، وأعتبر هذه الاتهامات مجحفة بحقي، ولو كان الحفل غير قانوني كان يمكنكم إيقاف الحفل".

وختم سعد رمضان "لو فعلاً أملك حساباً مصرفياً في فرنسا كما يدّعون، لما كنت قد خسرت أموالي في المصارف اللبنانية".