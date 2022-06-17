العلم اللبناني يرفرف في حفل ماجدة الرومي بالسعودية: "بيروت ست الدنيا" (فيديو)

للمرّة الأولى، أحيت الفنانة اللبنانيّة ماجدة الرومي حفلاً غنائياً في جدّة بعنوان "أيامنا الحلوة"، وذلك ضمن فعاليات "موسم جدّة" في المملكة العربيّة السعوديّة.

ورفرف العلم اللبناني على مسرح "جدة سوبردوم" أثناء غناء السيدة ماجدة الرومي أغنيتها الشهيرة "بيروت يا ست الدنيا"، وسط تفاعل كبير من الحضور الّذي عبّر عن محبّته للبنان.

وفي كلمتها على المسرح، قالت ماجدة الرومي "يسعدني أني أمسّي عليكم بالخير وأحييكم جميعاً، اشتقنالكم قدّ الدنيا! هي المرة الأولى التي نغنّي في جدة، في حضور هذه المشاركة الجميلة. الله يحفظ السعودية ويردّ عنها كلّ شرّ وكلّ مكيدة، ويحفظ شعبها ومقدّساتها وكلّ حبّة تراب غالية على قلوبنا فيها، وإن شاء الله نسعد قلوبكم".