فاجأ الفنان اللبناني أمير يزبك متابعيه بمقطع فيديو عبر حساباته على منصّات التواصل الإجتماعي، وهو يغنّي باللغة الانكليزية.

في التفاصيل، حوّل الفنان أمير يزبك أغنية "الرقصة الأولى" الخاصة بحفلات الزفاف الى نسخة جديدة بالانكليزية يقول مطلعها:

"How beautiful you are

Shining in white like a star

Tonight as we say I DO

I’ll spend my life loving you".