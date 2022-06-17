مغني البوب البريطاني الأسطوري بول ماكارتني يحتفل بعيده الثمانين

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في سن الخامسة والعشرين، تصوّر بول ماكارتني حياة تقاعدية هادئة في أغنية "ون أيم سيكستي فور"... لكنّ نجم البوب البريطاني الشهير لا يزال نشطا للغاية، وهو يحتفل السبت بعامه الثمانين قبل أسبوع من حفلة من المقرر أن يحييها في غلاستونبيري.وسيصبح ماكارتني إثر هذه الحفلة أكبر النجوم الرئيسيين سناً في تاريخ هذا المهرجان العريق الذي يستقطب عشرات آلاف الأشخاص في جنوب إنكلترا الغربي.وكتب ماكارتني عبر تويتر نهاية آذار "الحشود في غلاستونبيري لطالما ذكّرتني بمشاهد القتال في القرون الوسطى".وتقام هذه الحفلة بعد حوالى عشرة أيام على إنتهاء جولته "غوت باك تور" والتي ملأ خلالها مدرجات بأكملها في الولايات المتحدة على مدى شهر ونصف شهر.ورغم أنه ليس مستعدا على ما يبدو للابتعاد عن الساحة، اضطر نجم فرقة "بيتلز" الذي يقدم عروضا إفرادية منذ أكثر من نصف قرن، إلى أخذ استراحة خلال جائحة كوفيد-19.وهو انتقل مع عائلته للعيش في مزرعة بجنوب غرب إنكلترا مع ابنته ماري وأربعة من أحفاده الثمانية.لكن هذه الاستراحة القسرية لم تردعه عن الاستمرار في العمل الموسيقي، إذ استغل الوضع لتسجيل ألبوم في منزله بعنوان "ماكارتني 3"، صدر في كانون الأول 2020 وتصدر المبيعات في سباق الأغنيات البريطاني.وفي العام التالي، سجل ماكارتني نسخة جديدة من هذا الألبوم بالتعاون مع كوكبة من الفنانين، ونشر كتابا يعرض لأبرز محطات مسيرته، بعنوان "ذي ليريكس"، وكتابا آخر لوصفات طعام نباتية صرفة مع ابنتيه ماري وستيلا، وقصة للأطفال... فيما طرحت "ديزني بلاس" سلسلة بعنوان "ماكارتني 3,2,1" تضم لقاءات مع المنتج ريك روبين، إضافة إلى وثائقي بيتر جاكسون بعنوان "ذي بيتلز: غت باك".وعشية احتفاله بعيده الثمانين، لا يزال جدول أنشطة بول ماكارتني مكتظا أكثر من أي وقت مضى.ورغم السنوات الطوال والمآسي التي ظللت حياته، يحتفظ ماكارتني بلياقة بدنية عالية وبالنظرة الثاقبة عينها التي تميّز بها خلال سنوات "البيتلز".ومن بين الأعضاء الأربعة في "بيتلز"، لم يبق على قيد الحياة سوى ماكارتني وزميله رينغو ستار الذي يواصل بدوره إقامة الجولات الفنية في سن 81 عاما.