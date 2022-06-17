يتناول قصة مارلين مونرو... نتفليكس تعلن عن عرض فيلم "بلوند" في أيلول (فيديو)

أعلنت منصة نتفليكس الخميس أنها حددت موعداً لبدء عرض فيلم "بلوند"، أحد أكثر الأفلام المنتظرة لعام 2022، الذي يتناول حياة مارلين مونرو في قصة خيالية مستنداً إلى كتاب للأميركية جويس كارول أوتس.

يوم 23 أيلول، ولم يُدرج الفيلم، وهو من كتابة أندرو دومينيك وإخراجه، في اللائحة الرسمية لمهرجان "كان" السينمائي بدورته الخامسة والسبعين بسبب عدم اتخاذ قرار في شأن بدء عرضه في دور السينما الفرنسية.

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ويُحظر على من لا يتجاوز عمره 17 عاماً مشاهدة الفيلم في الولايات المتحدة بسبب احتوائه مشاهد جنسية.

وتؤدي الممثلة الكوبية الإسبانية أنّا دي أرماس دور مارلين مورنو في الفيلم، مُجسّدةً دور النجمة الهوليوودية الّتي توفيت عام 1962 عن عمر يناهز 36 عاماً.

وتُعد رواية جويس كارول أوتس، التي صدرت عام 2000، إحدى أشهر مؤلفات الكاتبة الأميركية. وتتحدث السيرة الذاتية الخيالية عن الحياة المأساوية لنورما جين بايكر، وهو الاسم الحقيقي لمارلين مورنو، وتظهر صورة مهتزة للولايات المتحدة وتحديداً لهوليوود خلال خمسينات القرن الفائت وستيناته.

وبحسب "نتفليكس"، فسيتم عرض فيلم "بلوند" في 23 أيلول 2022.