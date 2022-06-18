هيفاء وهبي تتصدّر الترند بعد إحيائها حفل زفاف في الإسكندريّة.. العروسان تفاعلا معها بحماسٍ كبير! (فيديو)

"وصلتُ إلى الإسكندريّة لإحياء مناسبة الليلة"، بهذه العبارة شوّقت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي متابعيها على تطبيق إنستغرام لحفل الزفاف الّذي أحيته ليلة أمس في مصر.

وتصدّر اسم الديفا هيفاء وهبي الترند على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تزامناً مع تداول مقتطفات من إحيائها حفل زفاف فخم في الإسكندريّة بمصر، فتألّقت بفستان أصفر اللون وأسرت قلوب روّاد الإنترنت بإطلالتها الأنيقة.

وتُظهر مقاطع الفيديو المُتداولة بكثافة على منصّات التواصل الاجتماعي التفاعل الكبير من قبل العروسين والحضور مع الفنانة هيفاء وهبي الّتي غنّت باقة من أجمل أغنياتها، فبرزت تعليقات مثل "معها حق العروس ما تشيل عيونها عنك" و"إيه الجمال ده".