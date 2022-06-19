رحيل أسطورة السينما الفرنسية جان لوي ترينتينيان

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أعلنت نادين ترينتينيان وفاة زوجها السابق الممثل الفرنسي جان لوي ترينتينيان، الذي بدأت مسيرته الفنية في نفس الوقت مع بريجيت باردو عام 1956 بفيلم آند غود كرييتد وومان (ثم خلق الله المرأة).وقالت ترينتينيان لتلفزيون بي.إف.إم: "كان إنسانا استثنائيا".ونال ترينتينيان جائزة أحسن ممثل في مهرجان كان عام 1969 عن دوره في فيلم (زد) للمخرج كوستا غافراس، كما نال جائزة سيزار لأحسن ممثل عن دوره في فيلم آمور (الحب) لمايكل هانيكه في عام 2013.وكان ترينتينيان أحد الممثلين الرواد في حركة "الموجة الجديدة" في السينما الفرنسية إلى جانب جان بيير لو وجان بول بلموندو.وشارك بالتمثيل في أكثر من 130 فيلما، من بينها فيلم رجل وامرأة الذي نال جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1966.