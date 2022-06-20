بعدما توقّعت ليلى عبد اللطيف زواجها... إليسا تظهر بالطرحة البيضاء (صورة)

عبّرت النجمة اللبنانيّة إليسا عن محبّتها الكبيرة لوطنها لبنان، وذلك من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها مع المصوّر الفوتوغرافي محمد سيف.

وأطلّت الفنانة إليسا وهي ترتدي طرحة بيضاء وعلّقت في منشورها على تطبيق إنستغرام قائلة: "لبنان حبّي الأبدي. من قلعة فقرا في لبنان الجميل".

وأثارت هذه الصورة الكثير من التساؤلات بين روّاد الإنترنت، وبرزت عناوين على بعض المواقع الالكترونية مثل "إليسا ترتدي الطرحة فهل تستعد للزواج؟".

يُذكر أن السيدة ليلى عبداللطيف كانت قد توقّعت قبل أسبوع دخول الفنانة إليسا القفص الذهبي وذلك خلال حلقة Pop Quiz مع الاعلامي دومينيك ابو حنا.