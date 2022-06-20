بتهمة الاعتداء جنسياً على شابة... توقيف المخرج الكندي بول هاغيس في إيطاليا

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أُوقف المخرج والمنتج الكندي بول هاغيس في جنوب إيطاليا بتهمة الاعتداء جنسياً على شابة أجنبية، على ما أفادت الأحد وكالتا أنباء إيطاليتان نقلاً عن المدعي العام.وفي التّفاصيل، فنقلت وكالتا الأنباء "أنسا" و"أجي" عن المدعي العام في برينديزي أنّ المخرج وكاتب السيناريو "يُشتبه جدياً في ارتكابه جرائم اعتداء جنسي وأذى جسدي مع أسباب مشددة للعقوبة في حق شابة أجنبية".ونفى هاغيس هذه الاتهامات قائلاً عبر محاميه الإيطالي ميكيلي لافورجيا: "باشِروا بالتحقيقات في أقرب وقت ممكن، فأنا بريء تماماً"، على ما ذكرت وكالتا الأنباء.وكان يُفترض أن يحضر بول هاغيس، 69 عاماً، الذي تولى كتابة فيلم "كراش" وإخراجه وهو عمل حاز بفضله جوائز أوسكار عدة، مهرجان "ألورا فيست" السينمائي.وأشار المدعي العام إلى أنّ الضحية المزعومة كانت برفقة هاغيس قبل المهرجان. وأوضح أنّ المشتبه به أجبر الشابة التي التقاها منذ فترة على إقامة علاقات جنسية معه، مضيفاً انها اضطرت للخضوع لعلاج طبي نتيجة إحدى هذه العلاقات.