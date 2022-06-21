كارين سلامة تتعرّض للإعتداء جسدياً ولفظياً: "هاجمتني فتاة تكبر ابنتي بـ5 سنوات"

كشفت الإعلاميّة اللبنانيّة كارين سلامة عن تعرّضها للإعتداء جسدياً ولفظياً من قبل فتاة تكبر ابنتها بـ5 سنوات، وسردت التفاصيل في سلسلة تغريدات عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

في التفاصيل، غرّدت الاعلاميّة كارين سلامة قائلةً " لقد تمّت مهاجمتي جسدياً من قبل فتاة تكبر ابنتي بـ٥ سنوات، لقد تعدّت عليّ جسدياً ولفظياً بأبشع العبارات، ولم تتوقف، كلّه كرمال عم قلّها "انتبهي ما تضربي سيارتك انتي وعم بتصفّي". لقد تواصلت مع فصيلة الدرك وأنا بصدد رفع دعوى بالمخفر هلق، بتمنّى انّي أقدر آخد حقّي بالقانون".

وتابعت كارين في تغريدةٍ ثانية "الكلّ سألني ليش ما دافعتي عن نفسك أكثر؟ حتى الاشخاص يلي اتجمّعوا. ببساطة لأني خفت من التصوير، من البهدلة، ضلّيت ساكتة حتى الناس ما تبرمها عليي... انا كتير حزينة".

ودوّنت كارين سلامة بعد ساعات التغريدة التالية: "بشكر فصيلة الدرك والمعاون الاول والمدعي العام، اتصرّفت ضمن القانون وكان التجاوب معي كبير، يعطيكم الف عافية، بعرف في مصائب اكبر بكتير، بس صدقوني الاحساس بالاهانة صعب حتى لو في اشخاص رح يقولوا منها قصة كارين، انا ما اخدت حقي بايدي لإحتكم للقانون وهيك صار والباقي على الله".