"ريتا حايك وجوي الهاني الأجمل على الشاشة".. هيام ابو شديد تنتقد عمليات تجميل الممثلات: ملامح فاضحة وتشويه!

حلّت الممثلة اللبنانيّة هيام ابو شديد ضيفةً على برنامج Pop Quiz مع الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon، وانتقدت المبالغة في عمليات التجميل الّتي تخضع لها بعض الممثلات.

في البداية، فضّلت هيام ابو شديدة تطبيق انستغرام على تطبيقات مواقع التواصل الإجتماعي الأخرى، ونقلت الأجواء العفوية الّتي تتميّز بها كواليس تصوير المسلسلات.

ولكن "من هي الممثلة الأجمل برأي زوج هيام ابو شديد؟"، تجيب الأخيرة "زوجي جرّاح تجميل، ويعتبر أن لكلّ جمال خصوصيّته، لكنه يحزن عندما يرى التشويه الّذي يصيب البعض بسبب عمليات التجميل".

وتابعت "نرى بعض الممثلات بملامح فاضحة وغير متناسقة... شخصيّاً أحب جمال ريتا حايك وجوي الهاني".

هل شعرت هيام ابو شديد بخيبة أمل بعد صدور نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية؟ ولماذا قالت لبعض المقرّبين "إتّقِ شرّ من أحسنت إليه"؟ ومن هو مثلها الأعلى في الحياة؟ الإجابة على هذه الأسئلة في هذه الحلقة من Pop Quiz: