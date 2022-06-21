على المسرح... جينيفر لوبيز تُقدم ابنتها إلى الجمهور مُستخدمةً ضمير "هم" المحايد بين الجنسين (فيديو)

قدمت النجمة جينيفر لوبيز في حفل Blue Diamond Gala ابنتها "ايمي" مستخدمةً الضمير المحايد بين الجنسين "هم" بدلاً من "هي".

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LBCI News Lebanon

قدمت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، أداءً ثنائياً حياً في حفل Blue Diamond Gala، التابع لمؤسسة لوس أنجلوس دودجرز، مع ابنتها إيمي Emme، وأعلنت من خلاله "هوية ابنتها الجديدة".

وظهرت إيمي، 14 عاما، على خشبة المسرح وهي تحمل ميكروفون قوس قزح لتغني أغنية المغنية المشهورة كريستينا بيري "ألف سنة" Thousand Years إلى جانب والدتها.

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وأعلنت إيمي بهذه الطريقة غير المباشرة اتباعها اتجاهاً جديداً في ما يخصّ هويتها الجندرية، في حين قدمتها والدتها أيضاً في الحفل مستخدمةً الضمير المحايد بين الجنسين "هم" بدلاً من "هي".

ويُشار إلى أنّ إيمي هي ابنة لوبيز من زوجها السابق المغني مارك أنتوني.