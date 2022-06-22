بن ستيلر لفولوديمير زيلينسكي: "أنت بطلي"

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أعرب الممثل الأميركي بن ستيلر للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقائه إياه الاثنين في كييف، عن تقديره الجهد الذي يبذله منذ غزو القوات الروسية أوكرانيا في 24 شباط.وقال ستيلر، وهو سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، خلال لقائه زيلينسكي بمناسبة اليوم العالمي للاجئين: "إنه لشرف عظيم لي... أنت بطلي"، بحسب ما أظهرت لقطات نشرتها الرئاسة الأوكرانية.وأضاف ستيلر البالغ من العمر 56 سنة: "ما قمتم به والطريقة التي استنفرتم بها الشعب الأوكراني ومختلف بلدان العالم تشكّل مصدر إلهام"، في إشارة إلى إطلالات زيلينسكي الكثيرة التي طالب خلالها العالم بتقديم دعم لبلاده.وكان ستيلر قد زار قبل لقائه زيلينسكي منطقة إيربين الواقعة في ضواحي كييف والتي شهدت معارك عنيفة في بداية الحرب. وتشكل هذه المنطقة كذلك أقرب نقطة من العاصمة استطاع الجيش الروسي الوصول إليها.وشكر زيلينسكي بالانكليزية الممثل الأميركي على زيارته، وأكّد أنّ تذكير العالم بما يحدث في أوكرانيا "أمر مهم جداً" له .وأضاف الرئيس الأوكراني: "من الضروري لنا ألّا ينسى الناس ما يحصل. إنّ التحدث عن الحرب يومياً ليس مثيراً للاهتمام (...) لكنه مهم جداً بالنسبة إلينا".وبالإضافة إلى ذلك، تطرق الرجلان وهما يضحكان إلى اهتمامهما المشترك بالكوميديا.