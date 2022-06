إليسا ونانسي عجرم فخورتان بإنجاز "ميّاس": "هذا هو لبنان الحقيقي"

تصدّر هاشتاغ "ميّاس" قائمة الترند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في لبنان، بعدما تفاعل اللبنانيون بكثافة مع مشاركة فرقة "ميّاس" اللبنانية في برنامج "America’s Got Talent" وحصولها على "الباز الذّهبي" من النجمة صوفيا فيرغارا.

وبدورها، أعربت النجمة إليسا عن فخرها بإنجاز الفرقة اللبنانيّة، فغرّدت "يا له من فخر للبنانيين وللنساء اللبنانيات. باز ذهبي وتأهّل الى العروض المباشرة".

أمّا النجمة نانسي عجرم، فدوّنت "هذا هو لبنان الحقيقي الّذي نهدف إليه دائمًا ونريد العودة إليه. شكراً "ميّاس" ليس فقط لتمكين المرأة العربيّة ولكن لجعل كل لبناني في جميع أنحاء العالم فخوراً".

What a pride for 🇱🇧 and for lebanese women A golden buzz and straight away to the live shows #Mayyas cannot be more proud #AGT #AmericasGotTalent https://t.co/bxRib1u6cd

This is the real #Lebanon we always aim for and want to get back.

Thank you #Mayyas for not only empowering arab women but for making every single lebanese around the globe #Proud ❤️



