هيفاء وهبي تهنّئ نديم شرفان وفرقة "ميّاس": "تستحقون الباز الذهبي عن جدارة"

تفاعلت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي مع العرض المُبهر الّذي قدّمته فرقة "ميّاس" على مسرح برنامج "America’s Got Talent" وهنّأت الفرقة ومؤسّسها مصمّم الرقص اللبناني نديم شرفان.

وغرّدت الديفا هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فكتبت: "فخورة جداً بنديم شرفان والصبايا المُشاركات، لقد قدّمتم استعراضاً رائعاً. تستحقون الباز الذهبي عن جدارة".

يُذكر أن فرقة "مياس" اللبنانيّة قد حصلت على "الباز الذّهبي" من النجمة صوفيا فيرغارا وتأهّلت مباشرةً إلى العروض النّهائية في برنامج "America’s Got Talent".

Couldn't be prouder of you Nadim and the girls 🇱🇧❤️

That’s was absolutely magnicifient and jaw dropping. So well deserved #GoldenBuzzer 🌟#Mayyas https://t.co/qw0TX94wCE