شائعة الإصابة بالسرطان تلاحق وائل كفوري... والحقيقة تُطمئن محبّيه

سادت حالة من القلق بين صفوف محبّي النجم اللبناني وائل كفوري بعد انتشار معلومات غير دقيقة ومجهولة المصدر عن إصابة الأخير بمرض السرطان، فما حقيقة ما يتمّ تداوله؟

وقد نفى موقع "الفن" شائعة إصابة الفنان وائل كفوري بمرض السرطان بالقول: "يريد مُطلق الشائعة إمّا لفت الانتباه أو التشويش أو تفعيل موقعه الإلكتروني".

وكشف موقع "الفن" بعض التفاصيل، فجاء في المقال: "وائل كفوري ليس مُصاباً بمرض السرطان كما يُشاع، وإن خسارته لوزنه جاءت بعد حادث السير الّذي تعرّض له في منطقة جبيل، وأُلقي على اثره من داخل سيارته، فتضرّرت حينها أذنه بشكلٍ موقت".