عن "ملك الروك أند رول"... فيلم "إلفيس" يتصدر شباك تذاكر أميركا الشمالية (فيديو)

تصدّر فيلم "إلفيس" شباك التذاكر في أميركا الشمالية، وذلك خلال الأسبوع الأول من بدء عرضه.

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LBCI News Lebanon

أفادت شركة "إكزبيتر ريليشنز" الأحد بأن فيلم "إلفيس"، الّذي يتناول سيرة "ملك الروك أند رول"، إلفيس بريسلي، تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية، وذلك خلال الأسبوع الأول من بدء عرضه.

وبحسب الخبير ديفيد غروس من شركة "فرانشايز إنترتاينمنت ريسرتش"، فقد حقق الفيلم، الذي أخرجه الأسترالي باز لورمان، المشهور بفيلمي "ذي غرايت غاتسبي" و"مولان روج"، 30.5 مليون دولار بين الجمعة والأحد، وهو نحو ضعف متوسط إيرادات أفلام السير الذاتية الموسيقية السابقة.

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وأضاف غروس أن اختيار النجم الصاعد، أوستن بتلر، لتأدية شخصية إلفيس بريسلي إلى جانب مشاركة النجم توم هانكس بدور مدير أعمال بريسلي السيىء السمعة، الكولونيل توم، شكّل رهاناً محفوفاً بالمخاطر، لكن الفيلم لقي استحساناً واسعاً بين صفوف النقاد والجمهور على السواء.

وتعادلت إيرادات فيلم "إلفيس" مع تلك التي سجلها فيلم "توب غن: مافريك"، من بطولة النجم توم كروز، المستمر في تحقيق أرقام عالية، إذ بلغت إيراداته كذلك 30.5 مليون دولار بعد خمسة أسابيع على بدء عرضه.

وجاء المركز الثالث من نصيب فيلم "جوراسيك وورلد دومينيون"، وهو الجزء السادس من سلسلة الأفلام عن عالم الديناصورات، محققاً إيرادات بـ26.4 مليون دولار.